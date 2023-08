I desember i fjor skrev NRK at forvaringsdømte Stig Millehaugen begjærer seg prøveløslatt, bare måneder etter at han hadde rømt fra fengsel. Ifølge Dagbladet skal spørsmålet opp for Oslo tingrett i slutten av denne måneden. Det er satt av fem dager til saken.

Saken er ifølge tingretten berammet til å starte 28. august.

Millehaugen ble i 2012 dømt til 21 års forvaring for drapet på Young Guns-leder Mohammed «Jeddi» Javed.

54-åringens forsvarer, advokat Morten Furuholmen, sier blant annet at det er to sakkyndige som konkluderer med at han bør overføres til en åpen anstalt.

– Han har ikke mer å hente i en forvaringsanstalt, og bør videre. Det er ingen grunn til å holde ham tilbake, sier Furuholmen.

Statsadvokat i Oslo, Kristian Jarland, sier de mener vilkårene ikke er til stede for en prøveløslatelse.

– Det har dels sammenheng med hans forhistorie og dels hvordan utviklingen har vært de siste åra. Resten må jeg komme tilbake til seinere, sier Jarland.

1. juni i fjor ble det slått riksalarm av politiet. Da hadde ikke Millehaugen møtt opp etter en permisjon fra Trondheim fengsel. En knapp uke etter ble Millehaugen pågrepet i Østmarka i Oslo. Han slapp ekstra straff for rømningen.

Millehaugen har tilbrakt mesteparten av sitt voksne liv i fengsel. I 1993 ble han dømt for å ha skutt og drept en fengselsbetjent under et annet rømningsforsøk.