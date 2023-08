Lagmannsretten dømte lastebilsjåfør på ny etter påkjørsel av elsparkesyklist

Den nå 30 år gamle føreren av elsparkesykkelen måtte amputere beinet etter ulykken.

Sjåføren av lastebilen anket dommen fra tingretten, men saken endte i Gulating lagmannsrett med domfellelse og samme straff som i Hordaland tingrett, skriver Bergens Tidende.

I tingretten ble lastebilsjåføren dømt til 26 dagers fengsel. Han ble også ilagt kjøreforbud i Norge i ett år og seks måneder.

Lastebilsjåføren nektet straffskyld. Mannens forsvarer, advokat Magnus Guderud, sier de ikke har tatt noen avgjørelse på spørsmålet om en eventuell anke.

Føreren av elsparkesykkelen kjørte i desember i 2021 over et fotgjengerfelt da han ble truffet av lastebilen og havnet under den.