Kaptein på cruiseskip fikk 40.000 i forelegg

Naturreservatet strekker seg én nautisk mil fra land. Her er all form for ferdsel forbudt mellom 1. april og 31. august.

Cruiseskipets ulovlige seiling innenfor ferdselsforbudssonen ved sørspissen av Bjørnøya naturreservat på Svalbard, resulterte i et forelegg på 40.000 kroner, skriver Svalbardposten. Forelegget ble vedtatt på stedet.

Den utenlandske kapteinen hevdet at han ikke var klar over at han ikke kunne seile i det aktuelle området, sier sysselmesterførstebetjent Taina Maria Schogster Bjørkås til avisen.

– Man må sette seg inn i forbudssonene når man ferdes på Svalbard. Vi vil fortsette å ha fokus på disse ferdselsforbudssonene, sier Bjørkås.

Formålet med naturreservatet er å hindre at fuglene blir forstyrret i hekketiden, har fungerende miljøvernsjef Linda Karlstad i Sysselmesteren på Svalbard tidligere uttalt til avisen.