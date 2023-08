Mannen som ble knivstukket på Skøyenåsen i Oslo er kjenning av politiet

Det opplyser operasjonsleder Gabriel Langfeldt i Oslo politidistrikt til Avisa Oslo torsdag morgen.

– Den fornærmede er fortsatt på sykehus, sier han videre.

Politiet jaker på to personer etter at en mann i slutten av 20-årene ble stukket med kniv på Skøyenåsen, et boligområde i bydel Østensjø i Oslo i 23-tiden onsdag. Fornærmede er alvorlig skadd, men han var også ved bevissthet da han ble fraktet til sykehuset.

Langfeldt opplyser at det ikke er gjort beslag av våpen i forbindelse med hendelsen.