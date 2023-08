Britisk rentebeslutning

Bank of England kommer i dag med en ny rentebeslutning. Den siste var 22. juni, da styringsrenta ble økt med 0,5 prosentpoeng til 5 prosent. Den britiske styringsrenta er nå hevet 13 ganger på rad og høyere enn på 15 år.

Rentehoppet på 0,5 prosent var også det største hittil ettersom banken tidligere har nøyd seg med å heve styringsrenta med 0,25 prosent om gangen.

Månedstall for eksport av laks og ørret

Sjømatrådet legger i dag fram de siste tallene for eksport av laks og ørret.

Første halvår i år økte eksporten av sjømat med 12,3 milliarder kroner. Den svake krona mer enn veide opp for nedgang i volum. Målt i kroner og øre har norsk sjømateksport aldri hatt et sterkere første halvår.

Tall Ships Race i Arendal

Arrangementene i forbindelse med Tall Ships' Races i Arendal starter i dag, men de første skipene som deltar i seilregattaen kom til sørlandsbyen allerede onsdag kveld.

Regattaen startet i Den Helder i Nederland 2. juli, og seilskipene har vært innom Hartlepool i Storbritannia, Fredrikstad og Lerwick på Shetlandsøyene før den siste av etappene nå ender i Arendal.

Boligprisstatistikk for juli

Eiendom Norges boligprisstatistikk for juli legges fram klokken 11. Da statistikken for juni ble lagt fram, viste den at boligprisene sank med 1,2 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene med 0,5 prosent, men det første halvåret steg boligprisene med 6,4 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.643.491 kroner ved utgangen av juni.

Våpenhvile mellom Colombia og ELN

En seks måneder lang våpenhvile mellom colombianske regjeringsstyrker og den venstreorienterte ELN-geriljaen skal etter planen tre i kraft i dag.

Våpenhvilen på seks måneder er, om den holder, den lengste ELN har gått med på noen gang. Fredssamtalene, som Norge er såkalt garantistland for, skal etter planen gjenopptas i Venezuela 14. august.

Rosenborg og Bodø/Glimts skjebne i Europa avgjøres

Både Rosenborg og Bodø/Glimt spiller i dag returkamper i den 2. kvalifiseringsrunden til conferenceligaen.

Rosenborg tar imot nordirske Crusaders på Lerkendal. Det første møtet endte 2–2.

Bodø/Glimt har 3–0 med seg til Tsjekkia og møtet med Bohemians. Det er fire kvalifiseringsrunder før gruppespillet sparkes i gang.