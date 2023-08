Ikea vil til havs med vindmøller

Selskapene har troen på norsk teknologi innen flytende havvind, skriver de i en pressemelding.

Dette er det første markedet der Ingka og Kansai investerer innen flytende havvind. De inngår i det eksisterende UtsiraVIND-konsortiet med norske Odfjell Oceanwind og Source Galileo.

– Deres erfaring, kompetanse og finansielle styrke forsterker konsortiets søknad om flytende havvind på Utsira Nord, heter det i pressemelding.

Ikeas investeringsarm investerer i grønne prosjekter og har allerede erfaring fra havvindprosjekter. 1. september er fristen for å søke på Utsira Nord, området som regjeringen har åpnet for flytende havvind. 12 konsortier har meldt sin interesse.

Kansai Electric Power Company, Inc. (Kansai) er Japans ledende energiselskap og er et av selskapene i verden med lengst erfaring på betjening av høyspentnett. Selskapet har de siste årene omsatt for rundt 300 milliarder norske kroner årlig.