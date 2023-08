Enebolig i brann Moss – ikke personskade eller spredningsfare

På Twitter/X skriver Politiet i Øst at ingen er meldt skadd.

– Det er full fyr i andre etasje på en enebolig, forteller vaktleder Lars Erik Robertsen hos Øst 110-sentralen til Moss Avis.

Første alarm kom til nødetatene klokka 23.20. Det var i starten fare for spredning til nærliggende bygg, men etter en halvtimes tid meldte politiet at denne faren var over.

Beboere i området ved Årvoldveien anbefales å lukke vinduer og holde avstand for å unngå røyk.