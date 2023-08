Hærverk på Fløibanen – sto stille i 30 minutter

– Det er rett og slett noen som har åpnet den ene døren til traseen med makt, sier leder for driftsavdelingen Øyvind Konglevoll til Bergens Tidende.

Banen stopper automatisk når dørene åpnes, forklarer han.

De hadde tekniker på plass som fikk ordnet problemet raskt, opplyser Konglevoll.

Han sier at det ikke er noen tvil om at ugjerningen er gjort med viten og vilje, og at det ble fanget opp på kamera. Saken vil bli anmeldt til politiet, sier han.

Fløibanen var igang igjen ved 20.30-tiden onsdag. Banen sto stille i omtrent 30 minutter.