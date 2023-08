Femåring ligger på Haukeland etter badeulykken i Norheimsund

– Det går jo et gufs gjennom hele Kvam, og det er uhyggelig at det har skjedd her, sier fungerende politistasjonssjef Ann-May Garen i Kvam kommune til Bergens Tidende.

Det var tirsdag at gutten ble fløyet til Haukeland universitetssjukehus med redningshelikopter etter at han ble funnet bevisstløs under vann i Norheimsund i Hardanger. Ulykken skjedde da flere barn badet sammen. Politiet fikk vite om ulykken klokken 14.42 av vitner som varslet om hendelsen.

Garen sier politiet ikke har hørt noe mer om helsetilstanden til gutten, og det er uavklart hvordan det går med ham.

– Vi har tatt avhør på stedet og sikret med foto og annen dokumentasjon. Vi etterforsker saken videre, sier hun.

Politiet vet ikke hva som var årsaken til ulykken og jobber ut fra flere hypoteser.