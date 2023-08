Donald Trump tiltalt for valgbedrageri

Ekspresident Donald Trump er tiltalt på fire punkter for forsøk på å omgjøre valget i 2020. Påtalemyndigheten mener Trump løy helt bevisst.

Tiltalen går på bedrageri mot amerikanske borgere og hindring av offisiell saksgang. I tillegg til Trump er seks ikke-navngitte medarbeidere tiltalt. Trump er kalt inn til et rettsmøte torsdag.

Trumps stab skriver i en uttalelse at tiltalen minner om Nazi-Tyskland og at det er en heksejakt for å hindre hans forsøk på å bli valgt til president igjen.

Biden taus om Trump-tiltalen

President Joe Biden ville ikke kommentere den nye tiltalen mot Donald Trump i natt. Han dro i stedet for å se storfilmen «Oppenheimer».

Biden er for tiden på ferie i sommerhuset sitt i hjemstaten Delaware. Reporterne som følger ham, ble holdt på god avstand for å slippe unna spørsmål om Trump.

Eksplosjoner i Kyiv

Det er meldt om eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Antiluftskyts er satt inn mot angrepsdroner.

Restene av en drone har ifølge ordfører Vitalij Klitsjko falt ned i Solomianskij, bydelen som blant annet huser den internasjonale flyplassen og jernbanestasjonen. Det var også droneangrep i havnebyen Odesa natt til onsdag.

Ungdommer på MC traff elg – til sykehus

To ungdommer på en lett motorsykkel kjørte på en elg i Orkland. De ble fraktet til sykehus. Skadene var ikke livstruende.

Ulykken skjedde på fylkesvei 65 utenfor Orkanger, nær Vormstad. Viltnemnda ble tilkalt, men fikk ikke sporet opp elgen.

Norsk VM-trening avbrutt av haglvær

Tre av de norske spillerne måtte trene alternativt under landslagets trening i fotball-VM i New Zealand i natt. Ada Hegerberg var blant dem. Hun gjorde blant annet noen enkle øvelser med ball før treningen ble stengt.

Lagkaptein Maren Mjelde og leggskadde Thea Bjelde trente også alternativt. Treningen ble avbrutt av et kraftig haglvær. Da søkte spillerne ly i et telt før de fortsatte treningen kort etter.

Norge spiller åttedelsfinale mot Japan lørdag.