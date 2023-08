Masseslagsmål på Ekebergsletta i Oslo – hammer og slagjern ble brukt

– Det ble sett slagvåpen av diverse kaliber, blant annet hammer, kniv og slagjern. En person med luftpistol er pågrepet. De skadde er ungdommer. Ingen av dem er kritisk skadd, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 19.52.

– Vi har gjort beslag av noen farlige gjenstander og har grunn til å tro at gjenstandene er brukt i slåsskampen, sier politiets innsatsleder Steinar Bjerke til Nordstrands Blad og Avisa Oslo.

Bjerke opplyser at én av de skadde fikk behandling på stedet, mens en annen ble kjørt til legevakten.

– De involverte er svært unge, mellom 12 og 15 år, legger han til.

Ti mistenkte

Norway Cup arrangeres på Ekebergsletta denne uka.

– Det var ikke fotballspillere på Norway Cup som sloss, presiserer Stokkli.

Politiet opplyste at de hadde kontroll på ti mistenkte og to skadde personer etter masseslagsmålet.

– Slåssingen har opphørt, og det er ikke noe pågående der nå, sa Stokkli i 20.20-tiden.

God kontroll

Generalsekretær Pål Trælvik i Norway Cup sier til NTB at det er mye politi til stede under hele Norway Cup, og at han er imponert over deres håndtering av situasjonen.

– Vi synes dette er trist. Samtidig ser vi hvor god kontroll politiet har, sier han.

Det har vært tilsvarende hendelser tilbake i tid, men så langt i år har det vært håndterbart, opplyser han.

– Det er mennesker i byen med stort behov for å utagere, sier han.

Politiet ønsker kontakt med personer som har sett slåssingen eller har video av den.