Hackere hadde tilgang til plattform brukt av regjeringen i flere måneder

Rapporten er utarbeidet av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i samarbeid med amerikanske sikkerhetsmyndigheter, skriver Aftenposten.

Hackere hadde tilgang til en IKT-plattform brukt i regjeringsapparatet i minst to måneder, fra april til juli i år.

Tilgangen ble brukt til å innhente informasjon fra flere norske organisasjoner. I tillegg ble den brukt for å få tilgang til og kompromittere et norsk regjeringsnettverk, fremgår det av rapporten.

24. juli ble det kjent at tolv departementer var rammet av et hackerangrep, noe som viste seg å være et dataangrep mot Ivanti-programmet Enpoint Manager Mobile (EMPP).