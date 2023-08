23-åring ble dømt for oppfordring til terror – anker dommen

Det sier mannens forsvarer, advokat Farhad Shæriæti, til NRK.

– Han har tatt ansvar for sine feil og er rehabilitert. Han ønsker å være del av samfunnet og fellesskapet. Han står på og jobber hardt for å komme dit, sier forsvareren.

I sommer møtte han i Oslo tingrett, tiltalt for å ha oppfordret til terror gjennom blant annet å publisere sju magasiner med navnet «O Mujahideen in the West». Han var også tiltalt for å være medlem i Al Qaida.

Han ble av tingretten dømt for begge forholdene.