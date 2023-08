Nye varslingstiltak i Forsvaret skal være på plass

De nye tiltakene for håndtering av varslingssaker, blant annet om seksuell trakassering, skal være på plass i Forsvaret. Forsvarsministeren innkalte 21. februar forsvarsledelsen, tillitsvalgte for ansatte og vernepliktige og Militært kvinnelig nettverk til et møte for å diskutere utfordringene med seksuell trakassering.

Storbritannia tar i bruk flytende asylmottak

Etter planen skal de 50 første asylsøkerne sendes til Bibby Stockholm, landets første flytende asylmottak. Asylmottaket ligger på en lekter, som er ankret opp i Dorset i Sør-England. Lekteren har blitt kritisert for å ha dårlige rømningsveier og brannsikkerhet. Dette blir første gang landet tar i bruk en slik løsning for asylsøkere. Etter planen skal lekteren ligge i Dorset i 18 måneder.

Finansministeren og næringsministeren presenterer nyhet på Alta politistasjon

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) inviterer til pressetreff på politistasjonen i Alta. Der vil de presentere et pilotforsøk for politiutdanning i Alta for politimesteren i Finnmark.

Finnmarks politimester Ellen Katrine Hætta har tidligere tatt til orde for politiutdanning i Alta

Arfan Bhatti møter i retten i Pakistan

Terrorsiktede Arfan Bhatti skal etter planen møte i retten i Pakistan. Der vil det bli gjennomført en krysseksaminering av den pakistanske påtalemyndigheten. Rettssaken har blitt utsatt flere ganger tidligere. Bhatti er siktet for medvirkning til terror etter masseskytingen i Oslo 25. juni i fjor. Han ble pågrepet av pakistansk politi få dager etter at han ble etterlyst internasjonalt etter masseskytingen og satt i arresten. Norge har begjært ham utlevert.

Ekspresidenter for retten i Panama

De tidligere presidentene Ricardo Martinelli og Juan Carlos Varela er blant de 36 tiltalte i en hvitvaskingssak knyttet til det entreprenørkonsernet Odebrecht fra Brasil. Martinelli ble i juli dømt til ti år i fengsel etter at han blant annet skal ha kjøpt et mediehus med penger fra statlige kontrakter gjennom en rekke frontselskaper. Rettssaken varer til 18. august.

Tredje runde i gruppespillet i fotball-VM

Tirsdag blir fire nye land klare for 8.-delsfinale under 3. runde i gruppespillet i fotball-VM, som avholdes i Australia og New Zealand.

I gruppe D spiller Haiti mot Danmark, og Kina møter England. I gruppe møter Portugal VM-favoritten USA, og Vietnam skal spille mot Nederland.

Mandag ble det klart at Norge møter Japan i 8.-delsfinalen. Sveits skal dermed spille mot Spania. Nigeria og Australia har også kvalifisert seg.