Skadd fjellklatrer i Svolvær er fløyet til sykehus

En fjellklatrer som falt ned fra fjellet Svolværgeita mandag kveld, ble litt etter midnatt hentet ut og fløyet til Nordlandssykehuset.

Hovedredningssentralen Nord-Norge meldte klokken 23.21 mandag kveld om ulykken. Like før klokka 23.30 ble en redningsmann og en lege firt ned fra helikopteret og til foten av det populære landemerket i Svolvær.

Mannen var en del av en utenlandsk reisefølge som rappellerte ned fjellet da mannen fikk problemer og falt rundt fem meter.

15 personer omkom i trafikkulykker i juli

15 personer mistet livet på norske veier i juli. Dette er fire flere enn i fjor. Hittil i år har 67 personer omkommet i trafikken.

Hittil i sommer – i juni og juli – har 27 personer omkommet i trafikken, viser Statens vegvesens foreløpige tall. Det er to færre enn i fjor.

I 2022 omkom 47 personer i sommermånedene juni, juli og august.

Ervin Kohn ønsker forbud mot koranbrenning

Ervin Kohn i Det mosaiske trossamfunn mener Norge bør følge Danmarks eksempel og endre lovverket for å forby koranbrenning – i gitte situasjoner.

– Politiet bør ikke gi tillatelse til den type hatefulle aksjoner, sier Kohn. han mener brenning av Koranen av for eksempel Stopp islamiseringen av Norge (Sian), er en hatefull ytring og ikke dreier seg om religionsfrihet eller ytringsfrihet.

Dagens lovgivning gir kun politiet anledning til å stoppe koranbrenning dersom de ikke kan garantere for sikkerheten rundt markeringen.

Rekord-Harila tilbake i Norge og klar for fest

Fjellklatreren Kristin Harila kom mandag kveld tilbake til Norge etter å ha satt sin utrolige verdensrekord.

Kristin Harila og klatremakkeren Lama (Tenjin Sherpa) deler verdensrekorden i å ha besteget verdens 14 fjell på over 8000 meter raskest – på 92 dager.

– Det er veldig deilig å være hjemme, sa Harila til NTB etter at hun hadde landet på Gardermoen og fått en klem av kjæresten Jens Kvernmo.

Drone traff kontorbygg i Moskva

Flere angrepsdroner ble skutt ned eller jammet over Moskva natt til tirsdag, ifølge myndighetene. Samtidig ble en flyplass midlertidig stengt.

Russlands forsvarsdepartement melder at en drone som falt ned i næringskomplekset Moscow City, ble elektronisk jammet, ifølge statseide Russia Today. De melder også at to droner ble skutt ned over de sørlige forstedene Odintsovo og Naro-Fominsk.

Vnukovo internasjonale flyplass var stengt en kort periode natt til tirsdag. I Ukraina ble det meldt at en person ble skadd i russiske droneangrep i Kharkiv.

«Euphoria»-skuespiller (25) er død

Skuespilleren Angus Cloud (25), mest kjent for sin rolle i HBO-serien «Euphoria», er død, bekrefter familien.

Dødsfallet ble meldt av CNN og andre medier sent mandag kveld norsk tid. Skuespilleren mistet faren sin forrige uke, og tok dette svært hardt.

– Det er med det tyngste hjerte vi i dag har måttet ta farvel med et utrolig menneske. Som artist, venn, bror og sønn var Angus spesiell for oss alle på så mange måter. Den eneste trøsten vi har, er at Angus nå er gjenforent med sin far og beste venn, skriver familien i en uttalelse.

Advarer mot inngripen i Niger

Enhver militær inngripen etter statskuppet i Niger kan bli sett på som en krigserklæring mot Burkina Faso og Mali, uttaler de to landene.

De to landene grenser mot regionen sørvest i landet hvor president Mohamed Bazoum nylig ble avsatt av det militære. De ledes selv også av militærjuntaer som har tatt makten ved statskupp i senere tid.

FNs sikkerhetsråd fordømmer angrep i Pakistan

Medlemmene i FNs sikkerhetsråd fordømmer terrorangrepet mot et valgmøte i Pakistan i helga, og kaller det avskyelig og feigt.

Ekstremistgruppa IS har tatt på seg skylden for bombeangrepet i byen Khar nær grensa til Afghanistan, der 54 mennesker ble drept og nær 200 skadd søndag. Mandag kom Storbritannias FN-ambassadør Barbara Woodward med en fordømmelse på vegne av sikkerhetsrådet.