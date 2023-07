Fædrelandsvennen: Mann bekreftet død etter drukningsulykke i Lyngdal – barn til sykehus

Det opplyser innsatsleder Arnt Helge Dragland til Fædrelandsvennen.

– Det jobbes på stedet. Man må få klarhet i omstendighetene. Vi avventer situasjonen, så kommer det mer informasjon, sa han til avisa klokka 18.20.

Mannen og barnet ble funnet av redningsmannskaper i vannet ved badeplassen Presthølen i Lyngdal litt etter klokka 17, og livreddende førstehjelp ble iverksatt.

Politiet fikk melding om drukningsulykken via AMK klokken 16.30. Politiet søkte etter en voksen person og et barn i elva Lygna. Både dykkere fra brannvesenet, et redningshelikopter og Norsk Luftambulanse ble kalt ut til stedet og deltok i søket.

De pårørende er varslet, bekrefter politiet overfor NRK.