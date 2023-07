Flyplassen i Mo i Rana stenges til helga – blir buss for fly

– De ansatte har ytt langt over forventet. Det er flinke folk som har jobbet mye og stilt opp der det trengs, men også de behøver hvile, noe arbeidsmiljøloven setter krav til. Vi var nå nødt til å gi dem en pause, skriver kommunikasjonsrådgiver Ylva Celius Trulsen i Avinor i en epost til Rana Blad.

Flyplassen blir stengt for rutetrafikk fra klokka 20.30 fredag kveld til klokka 5.30 mandag morgen. Det vil likevel være bemanning i tårnet slik at flyplassen kan ta imot annen trafikk, som for eksempel ambulansefly.

Totalt blir 258 reisende på ni forskjellige avganger rammet.

– De reisende blir fraktet i buss til Mosjøen og Sandnessjøen og flyr videre derfra. Alle har fått beskjed fra Widerøe. Selv om turen blir litt lengre, kommer alle de reisende fram til sin destinasjon, sier Trulsen til avisen.