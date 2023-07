– To stykker er undersøkt av helse på stedet. Fremstår ikke alvorlig skadd. Personen som sitter fastklemt, er våken, skriver politiet i Trøndelag på X/Twitter.

Det var klokka 15.24 mandag at politiet varslet om at en bil hadde kjørt inn i en bergvegg i Selbu i Trøndelag. Politiet meldte først at tre biler var involvert i ulykken, men opplyste kort tid etterpå at det kun dreide seg om én bil.