Machete-siktet mann varetektsfengslet i fire nye uker

Det kommer fram i en kjennelse fra Oslo tingrett. Den siktede mannen har tidligere erkjent straffskyld.

Det var på kvelden lørdag 1. juli at politiet i Oslo fikk melding om hendelsen. Den siktede mannen havnet i et basketak med flere personer utenfor et utested i Torggata.

En vekter ble kjørt til sykehus etter hendelsen, mens fire andre, inkludert gjerningsmannen, ble behandlet på legevakta. Det ble også beslaglagt en machete som politiet mener ble brukt av siktede.

Hendelsen skjedde samtidig som at det ble arrangert Oslo Pride. I fengslingskjennelsen viser retten til at det er forståelse for at sammenfallet i tid «skapte frykt for noe lignende som fjorårets drap og terrorhendelse», men understreker at de følger politiets teori om at det ikke er noen kobling knytte til dette.

Mannen er nå fengslet til 28. august.