Tregere byggesaksbehandling i sammenslåtte storkommuner

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser nemlig at de sammenslåtte kommunene nå bruker 20 dager mer på byggesaksbehandlingen enn tidligere. Noen steder er behandlingstiden økt med nærmere 100 dager, skriver Klassekampen.

Et av målene for kommunesammenslåingen var at større kommuner skulle få et større fagmiljø innen byggesaker og dermed få ned saksbehandlingstiden. Høyreordfører Tom Georg Indrevik i Øygarden kommune innrømmer at han er overrasket over at statistikken viser det motsatte.

– Jeg skal være den første til å innrømme at dette var noe vi ikke helt så komme, og som jeg tenker ikke er en holdbar situasjon, sier han.

Han peker på at i Øygarden kommune var de tre forskjellige administrasjoner med tre forskjellige sett kommuneplaner og forskrifter. Indrevik mener det kan være en del av forklaringen, og han tror det vil bli bedre etter hvert.

Stortingsrepresentant Per Martin Sandtrøen fra Senterpartiet nøler imidlertid ikke med å konstatere at tallene viser at kommunereformen er mislykket. Han tror sammenslåingen bare fører til mer byråkrati, og er ikke overbevist om at ting vil gå seg til.

– Det kan vi jo ikke vite sikkert. Jeg bare registrerer at dette er utviklingen så langt, sier han.