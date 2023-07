Ett hus er tatt av skred i Vistdalen – ingen foreløpig savnet

– Vi begynner å få en viss oversikt, og ingen er savnet per nå. Vi har tatt ut elleve evakuerte, og det er tolv hus som er berørt i første omgang. Folk flys ut med helikopter. Ingen av de evakuerte, er kritisk skadd, sier fungerende innsatsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt til NRK.

Politiet jobber nå med å evakuere et hus, men store mengder jordmasser rundt huset gjør det vanskelig, sier operasjonsleder Jens Dahl i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

– Vi prøver også å finne ut av hvor mange som bor i huset, sier Dahl.

To personer lettere skadd

Han sier det er vanskelig å ha full oversikt over situasjonen og omfanget siden det går tre rasløp ned mot bygda. I tillegg har det gått mindre ras andre steder i området.

To personer er lettere skadd, bekrefter politiet overfor Dagbladet. De blir tatt hånd om av helsepersonell.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Politiet har sendt ut nødvarsel om at det er fare for flere ras.

– Ikke oppsøk området Vistdal. Om du befinner deg i området, søk trygg grunn. Hvis du er i umiddelbar livsfare, ring 112, skriver de i varselet.

Det er imidlertid verken strøm eller telefondekning i området, opplyser fungerende innsatsleder Mona Kvernberg.

Halve gården tatt

Halve gården til Joakim Lange (33) ble tatt av jordras i Vistdalen. Han frykter at flere av dyrene hans kan være tatt.

– Det er ganske kaotisk her nå, men jeg tror at de aller fleste har kommet seg til skolen eller er hentet ut med helikopter. Jeg har sett flere som har blitt heist ut fra områder, som er innesperret, sier Joakim Lange til TV 2.

Han forteller til avisen at halve gårdsbygget hans ble tatt av skredet.

– Så frykter jeg også at dyrene mine er tatt. Det var fire storfe som gikk ute der da det første skredet gikk, sier Lange.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Både strømmen og vannet er borte som følge av skredet, forteller han.

Satt krisestab

Molde kommune har satt krisestab, og det er opprettet et senter for evakuerte og pårørende i gymsalen på Vistdal skule.

– Vi følger situasjonen fortløpende og setter på ressurser etter nærmere avklaring med nødetatene, opplyser kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen i en pressemelding.

Flere lokale veier er stengt – blant annet er fylkesvei 6010 ved Lange er sperret, opplyser Statens vegvesen.

Det har vært dårlig vær med styrtregn i området.

Uklart omfang

Skredene gikk sent søndag ettermiddag. Det er foreløpig ikke klart om noen personer er tatt av skredene, men i 19-tiden var ingen personer savnet.

Luftambulanse, Norske redningshunder, brannmannskaper, ambulanse og redningshelikopter er kalt ut, ifølge Romsdals Budstikke. Redningsselskapet har også sendt fire fartøy.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er helt forferdelig. Det har gått et stort ras. Det har gått mange skred her nå, på Lange. Det er veldig fælt. Nå kom det nettopp et helikopter. Raset har gått helt inn til husene, sier en innbygger i området til NRK.

NVE har sendt ut farevarsel for lyn og styrtregn i området. Strømleverandøren Elinett har meldt om strømbrudd i et område mellom Eresfjord og Vistdal, som trolig skyldes lyn og styrtregn, melder Romsdals Budstikke.

Vistdalen har ifølge Wikipedia om lag 350 innbyggere. I Myklebostad er det blant annet en campingplass.