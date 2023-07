PST har avdekket russisk etterretningsaktivitet i Trøndelag

Sjef for PST i Trøndelag, Per-Einar Hollum, til sier til avisen at PST gjennom forebyggende arbeid med å innhente informasjon og verifisere den har avdekket at det har vært russisk aktivitet på bakken i Trøndelag.

– Det er russisk aktivitet i Norge, og det er det vi anser som den største trusselen. I PST jobber vi med å skaffe oss informasjon om russisk etterretning i Norge. Vi kan si at det foregår i store deler av landet, også i Midt-Norge, sier Hollum.

Fordi Russland i stor grad har blitt stengt ute av Vesten etter at de invaderte Ukraina, har de mistet tilgang til mye informasjon. Den norske ambassaden har også utvist 15 diplomater ved den russiske ambassaden. Derfor bruker Russland etterretning for å få med seg hva som skjer på vestlig side, forklarer Hollum.

– Vi har avdekket russisk etterretningsaktivitet i Trøndelag, og den er knyttet til militær aktivitet, sier Hollum.

Eksempel på ting som kan være av interesse for russerne, kan være infrastruktur, militær aktivitet eller installasjoner, samt teknologi.

Adresseavisen har ikke lyktes i å få en kommentar fra den russiske ambassaden søndag ettermiddag.