Lave strømpriser og null strømstøtte i juli

Det er første gang det ikke utbetales noe støtte siden ordningen ble innført i desember 2021, melder nettstedet.

Strømstøtten slår inn når prisen overstiger 70 øre per kilowattime i gjennomsnitt i måneden. For juli er dette snittprisen for de ulike områdene:

* Region NO1 – Østlandet: 37 øre/kWh.

* Region NO2 – Sunnhordland til Buskerud: 69 øre/kWh

* Region NO3 – Midt-Norge: 29 øre/kWh

* Region NO4 – Nord-Norge: 22 øre/kWh

* Region NO5 – Vestlandet: 37 øre/kWh

Regjeringen har varslet at det støtten skal legges om, slik at støtten beregnes ut fra prisen time for time, i stedet for snittet per måned. Endringen kan tidligst komme 1. september, opplyste regjeringen i februar.