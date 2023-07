Droner skal ha rammet Moskva

Droner har truffet flere bygninger i Moskva i natt. Mens angrepene pågikk, ble luftrommet over den russiske hovedstaden stengt, ifølge nyhetsbyrået Tass.

Ifølge nyhetsbyrået AFP opplyser det russiske forsvarsdepartementet at det ble skutt tre ukrainske droner mot byen. Ifølge Tass ble en sikkerhetsvakt skadd i bygningen Oko-2, vest i Moskva. Glassfasaden fra første til fjerde etasje skal være ødelagt, ifølge nyhetsbyråets kilde.

Putin: Avviser ikke samtaler med Ukraina

Russlands president Vladimir Putin sier at han ikke avviser å ha samtaler med Ukraina og at både kinesiske og afrikanske initiativ kan gi grunnlag for fred. Putin kom med uttalelsene på en pressekonferanse etter møtet med afrikanske statsledere i St. Petersburg.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tidligere avvist å delta i fredssamtaler så lenge de russiske styrkene, som invaderte landet i februar i fjor, fortsatt er der.

Kanye West tilbake på X/Twitter

Nesten åtte måneder etter at kontoen hans ble deaktivert av Elon Musk, er rapperen Kanye West – eller bare Ye – tilbake på X/Twitter.

Ye kan fortsatt ikke få inntekter fra kontoen, og det vil ikke komme annonser ved siden av innleggene hans, skriver Wall Street Journal.

13 mistet førerkortet på E6 i Follo

13 personer mistet lappen da Utrykningspolitiet (UP) natt til søndag hadde kontroll på E6 ved Taraldrud i Follo. Høyeste hastighet var 157 kilometer i timen i 90-sonen, ifølge politiet.

Politiet opplyser til NTB at kontrollen var i forbindelse med et såkalt streetmeet, uten at det betyr at alle som har fått en reaksjon, har hatt en forbindelse med dette. Streetmeet er når flere biler samles for å kjøre fort på veiene.

Ulv felt i Eidsvoll

En ulvetispe ble i går kveld skutt på skadefellingskvoten i Eidsvoll kommune. Skadefellingsleder i Stange kommune, Geir Magnar Lillehov, opplyser til Rovdyr.org at det er snakk om en ulvetispe på 33,3 kilo.

Statsforvalteren har åpnet for skadefelling i Eidsvoll og flere andre kommuner utenfor ulvesonen. I de tidligere fylkene Akershus og Hedmark utenfor ulvesonen er kvoten for betinget skadefelling satt til ti ulver. Det er felt tre ulver før lørdagens felling i Eidsvoll – i Tynset, Stange og Våler kommuner.

Søk etter savnet mann ved bre i Jølster

I natt var det fortsatt ikke gjort funn av mannen som er savnet etter en bretur i Jølster i Sunnfjord i går. Vest politidistrikt opplyste ved 3.30-tiden at søket fortsatt pågikk for fullt.

I natt deltok 24 personer fra Røde Kors og Norske Redningshunder i leteaksjonen sammen med en lokal kjentmann. I tillegg til søk på bakken deltar også et redningshelikopter. Mannen, som er i 60-årene fra Nederland, kom ikke tilbake etter en tur til Haugarbreen i Jølster i Sunnfjord. Han ble siste sett ved 15-tiden.

Solid Barcelona-seier mot Real Madrid

Barcelona knuste Real Madrid 3–0 da de spanske gigantene møttes i en treningskamp i USA. Ousmane Dembélé, Fermin Lopez og Ferrán Torres skåret målene.

Gigantoppgjøret ble spilt i Texas i natt norsk tid.