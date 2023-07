Nødetatene rykket like før midnatt ut til en brann i et bolighus på Løten. De to som bor i huset, kom seg ut av huset og var oppegående, opplyser politiet i Innlandet.

– De har trolig fått i seg noe røyk, skriver politiet på X/Twitter.

Ved 0.30-tiden opplyste politiet at de to er tatt med til sykehus for oppfølging. Huset ble ikke totalskadd i brannen.