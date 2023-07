En person satt fastklemt i en av bilene, men ble forholdsvis raskt frigjort. Fire personer var involvert i ulykken, tre i den ene bilen og én i den andre.

– Vi har fått melding om en front mot front-ulykke i 80-sonen rett sør for Mølnåstunnelen. Nødetatene er på tur til stedet, skriver Troms politidistrikt på X, tidligere kjent som Twitter.

En halvtime senere opplyser politiet at to personer er kjørt med ambulanse til akuttmottaket på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Også de to andre involverte kjøres til sykehuset.