En pågrepet etter knivstikking på Voss

En mann i 30-årene ble i natt pågrepet etter at en annen mann fredag kveld ble funnet med knivskader i magen i Voss sentrum. Den skadde mannen ble fraktet til Voss sykehus. Politiet opplyser til NTB at den skadde mannen var våken og bevisst.

Den pågrepne mannen er tatt med til arrest og skal avhøres lørdag. Politiet jobber fortsatt med å få klarhet i om flere personer var involvert i hendelsen.

Rapport: Norge taper 16 milliarder til skatteparadis

Norge taper årlig 16,2 milliarder kroner til såkalte skatteparadis, ifølge en ny rapport. Ifølge rapporten fra aksjonsgruppen Tax Justice Network unndras det på verdensbasis skatt for 4700 milliarder kroner fra nasjonale myndigheter hvert år.

I Norge unndras 16,2 milliarder kroner i året, skriver Klassekampen.

Tolvåring skadd i ulykke med elsparkesykkel i Molde

En tolv år gammel gutt ble i går kveld fraktet til sykehus med lettere skader etter at elsparkesykkelen han førte, kolliderte med en bil i Molde. Til Dagbladet opplyser politiet at føreren av elsparkesykkelen var en tolv år gammel gutt.

Gutten skal ha brukt hjelm, noe som trolig førte til at det ikke ble alvorlig skade, skriver politiet på X, tidligere kjent som Twitter.

USA gir militærhjelp til Taiwan

USA gir militærhjelp for 345 millioner dollar til Taiwan. Ifølge kilder omfatter det blant annet etterretning og våpensystemer. Pakken har en verdi tilsvarende drøyt 3,5 milliarder norske kroner og ble kunngjort av Det hvite hus fredag.

De folkevalgte i USA har lagt press på forsvarsdepartementet og Det hvite hus for å få til en raskere våpensending til Taiwan. Målet er å svare Kina og å hindre at landet vurderer et militært angrep.

Fire savnet etter at australsk militærhelikopter styrtet

Fire personer fryktes omkommet etter at et australsk militærhelikopter styrtet under en øvelse. Øvelsen, der også USA deltar, har tatt en pause.

Helikopteret av typen MRH-90 Taipan styrtet sent i går kveld havet ved Hamilton Island utenfor kysten av delstaten Queensland, nordøst i landet.

Redningsmannskaper har vært om bord i brennende skip

For første gang siden en brann brøt ut om bord i et lasteskip med biler utenfor Nederland, har bergingsmannskaper tatt seg om bord. Brannen er nå mindre intens.

Temperaturen om bord i Fremantle Highway har sunket, opplyste en talsperson for kystvakten sent fredag. Redningsmannskapene var en rask tur om bord og har fått på plass en ny og mer robust løsning for tauing.

Hegerberg trente ikke med VM-laget lørdag

Ada Hegerberg trente ikke med den norske VM-troppen på North Harbour stadion i Auckland-forstaden Albany i natt norsk tid, men er fortsatt aktuell mot Filippinene.

– Ada Hegerberg og fysisk trener Gunnvor Halmøy har fitnesstrening i dag, som planlagt. Hun følger rehabiliteringsplanen. Det er for tidlig å gi kampstatus, sier landslagslege Trygve Hunemo i en uttalelse formidlet av medieansvarlig Halvor Lea etter at Hegerberg som den eneste i troppen uteble fra treningen.