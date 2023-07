– Historien som serveres, er at politiet har oppdaget at svindlere er i ferd med å tappe deres bankkonti, og at det haster med å få stoppet dem. For å klare det blir de oppringte bedt om å oppgi sensitive konto- og personopplysninger, sier seksjonsleder Daniel Holm ved Sarpsborg politistasjon til Sarpsborg Arbeiderblad.

Han forteller at svindleren utga seg for å være fra Vest politidistrikt og ringte fra et nummer som så ut til å tilhøre politiet. Kvinnens konto ble senere tappet for mer enn én million kroner.

Holm understreker at politiet aldri ber om sensitive personopplysninger over telefon.

– Aldri del BankID, passord eller sensitive personopplysninger. Dette gjelder uansett hvem som spør, advarer han.