Tre tenåringer løslates etter knivstikking i Tønsberg

Politiet mener det ikke er grunnlag for å be om forlengelse av varetektsfengslingen av de tre ungdommene, skriver NRK.

Til sammen er seks tenåringer siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk etter at to mindreårige gutter ble stukket med kniv i Tønsberg. Onsdag denne uken ble en av de siktede løslatt etter hendelsen.

Guttene som ble knivstukket, ble raskt fraktet til sykehus, men fikk ikke livstruende skader.

En 17 år gammel gutt og en 18 år gammel mann er varetektsfengslet i én uke til. Politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt sier at politiet har dannet seg et bilde av hva som skjedde og rollene til de seks siktede etter en drøy ukes etterforskning.

Politiet tror det var 17-åringen som utførte knivstikkene.

– Den personen som brukte kniv, løslates ikke. Og en annen som ser ut til å ha en mer sentral rolle enn de andre, blir også sittende i varetekt, sier Kostveit til kanalen.

Han sier at alle de seks siktede og de to fornærmede guttene har forklart seg til politiet i avhør.