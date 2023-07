Tui gjenopptar alle reiser til Rhodos neste uke

– For reisende som har bestilt reiser til de sørøstlige delene av Rhodos, nemlig Kiotari, Lardos, Lindos, Pefkos og Plimmiri, er reisene avlyst med avganger fram til søndag 30. juli, opplyser reiseselskapet Tui i en pressemelding.

Reisende som er berørt i nær fremtid, er blitt kontaktet av oss og får mer informasjon og tilbys mulighet for avbestilling eller ombooking til et annet reisemål, opplyser de videre.

Fredag formiddag viste Tui til at greske myndigheter sier skogbrannene på Rhodos er under kontroll. De kraftige skogbrannene sør på Rhodos gjorde at Tui stanset alle reiser til ferieøya denne uka.

I første omgang opplyste selskapet at de begynner å sende reisende til de nordlige delene av Rhodos. Fredag ettermiddag melder de at alle reiser gjenopptas neste uke.