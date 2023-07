Terrordømt mann (23) oppfordret til å drepe «vantro»

Mannen sto i Oslo tingrett tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen al-Qaida og oppfordret andre til å begå terrorhandlinger. Torsdag ble han dømt til fem år og ti måneder i fengsel, skriver TV 2.

Den dømte la flere ganger ut meldinger som oppfordret til terror mot sivile i Vesten på det krypterte sosiale mediet ChirpWire.

Mannen skrev blant annet «Jeg skal lære dere å lage våpen», før han i samme melding oppfordret «ensomme ulver» til å utføre terror «inn mot hjertet av de vantro akkurat der de føler seg tryggest».

Da mannen ble pågrepet 31. mai i fjor, fant politiet et magasin på PC-en hans som var klart til utgivelse i juni. Magasinet var 62 sider langt og hadde bilder av blant andre Osama bin Laden.

I retten skal mannen ha uttalt at han hadde vært bitter på manglende hjelp som barn og ungdom, og at han den gang knyttet manglende hjelp til at han ikke var «norsk», selv om han er norsk statsborger.