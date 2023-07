Politiet har åpnet etterforskning etter å ha fått melding om seksuelt overgrep i Molde mandag 24. juli. Alle gjerningspersonene i saken er identifisert, skriver politiet om de fem som er siktet.

Av de to siktede som er over den kriminelle lavalderen, er én over og én under 18 år.

Alle de fem er siktet for seksuell omgang med barn under 14 år eller medvirkning til dette. Fornærmede har fått oppnevnt bistandsadvokat, og de siktede har fått forsvarere.

– Personen over 18 år er framstilt for Møre og Romsdal tingrett i dag. Påtalemyndigheten har fått medhold i varetektsfengsling, skriver Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding fredag.

For dem som er under 18 år, er barnevernstjenestene i Molde og barnas foreldre informert. Også kriseteamet i Molde er orientert om saken.

– På grunn av den lave alderen til fornærmede og flere av de mistenkte, og at det at vi er inne i en tidlig fase av saken hvor flere bevis skal innhentes, vil det ikke gis ytterlige informasjon fra etterforskningen, sier påtaleansvarlig i saken, politiinspektør Ander Skorpen-Trøen.