PST hadde i likhet med politiet og Schibsted nettproblemer torsdag.

På PSTs nettsider dukket det også opp et ukjent symbol. De bekrefter at de ble utsatt for et dataangrep.

– Angrepet mot PSTs eksterne nettside ble avsluttet i går kveld. I natt og i dag har det ikke vært registrert noe unormalt, sier kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum.