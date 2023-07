– Vi har fått streng beskjed fra Mattilsynet om å la syke fugler være i fred. Det er en oppfordring vi gir til publikum. Når vi kommer over fugler som fortsatt er i live, men som er syke, så skal vi ikke røre av dem, sier sektorleder for sikkerhet og beredskap i Tromsø kommune Ole Gunnar Håland til NRK.

NRK har snakket med en frivillig i Tromsø som har opprettet en Facebook-gruppe for å hjelpe skadde eller syke fugler. Hun forteller at hun ved én anledning har tatt med seg en influensasyk fugl til avlivning – etter avklaring med dyreklinikken.

– Det var så opplagt at den hadde det så vondt, sier hun.

Styreleder i dyrebeskyttelsen i Tromsø, Therese Simonsen Rye, vil ikke at frivillige skal frakte rundt syke fugler. Men hun mener kommunen må ta mer ansvar.

– Det er det offentlige som må gå inn og ta ansvar her. Man er nødt til å få inn fagfolk, som har ressurser og kompetanse og smittevernutstyr, slik at man får minst mulig av disse fuglene inn på veterinærklinikken, for det er jo ikke ønskelig, sier hun.