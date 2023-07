Flere utlendinger på norske hoteller – kraftig hopp fra i fjor

– Svak krone og reiseglade nordmenn og utlendinger har gitt en god start på sommeren for hotellnæringen, sier seniorrådgiver Sindre Torgals i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Totalt var det 2,7 millioner hotellovernattinger i Norge i juni, en oppgang på 1,8 prosent fra året før.

De utenlandske turistene bidro sterkt til økningen.

Det var 832.000 utenlandske overnattinger i juni. Det er en økning på 18 prosent fra i fjor, da deler av verden fortsatt var preget av coronapandemien.

Fortsatt mange nordmenn på hotellene

Samtidig har nivået norske overnattinger holdt seg relativt høyt.

– Nordmenn har fortsatt å feriere i eget land etter pandemien. Om vi sammenligner juni i år med årene før pandemien ser vi at tallet på norske hotellovernattinger er høyere, mens tallet på utenlandske hotellovernattinger ikke er tilbake på tidligere nivå, sier Torgals.

Legger man til overnattinger på campingplasser, hyttegrender og vandrehjem, var det nesten 4,6 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i juni – det høyeste tallet målt noen gang i juni.

Dyrere på hotell

Statistikken viser også at hotellenes inntekter fra overnattingene, har økt kraftig. Selv om antall overnattinger bare har økt med 1,8 prosent, har omsetningen for overnattingene økt med 16 prosent.

– Flere hoteller har oppgitt at prisene har økt på grunn av en generell økning i kostnadene og økt etterspørsel. Den svake kronen kan både har vært en viktig årsak til at utenlandske turister legger turen til Norge og at nordmenn velger å feriere i Norge, sier Torgals.

Gjennomsnittsprisen på hotellrom var 1.456 kroner, en økning på 13 prosent fra i fjor.