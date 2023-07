Politiet henlegger sak mot reisearrangør

Politiet bekrefter overfor Dagens Næringsliv at saken er henlagt.

– Jeg regner med at politiet har gjort en strafferettslig vurdering. Så får vi se hva som er begrunnelsen for henleggelsen og deretter vurdere hva vi gjør videre med saken, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet.

Bakgrunnen for anmeldelsen var at tilsynet mente selskapet brøt loven ved å ikke ha stilt reisegaranti overfor Reisegarantifondet, samtidig som det opplyste til kunder om at garanti er stilt på sine nettsider.

Selskapets daglige leder mener de har fulgt norsk lov 100 prosent.