Minst 14.500 i kø for studentbolig

– Leiemarkedet nærmer seg kokepunktet. Svært mange studenter er på boligjakt samtidig som antallet boliger for leie har sunket, sier styreleder Amalie Lunde i Studentsamskipnaden på Vestlandet.

I Bergen har over 5000 søkt seg til 2000 studentboliger, og siden i fjor har ventelisten økt med 38 prosent.

– Det setter studentene i en situasjon der de må akseptere høye priser og lav kvalitet, sier Lunde.

Studentene i Bergen er ikke alene om å være mange om beinet. Tall NTB har hentet inn, viser at over 14.500 står i studentboligkø. I Oslo er over 7200 på venteliste.

– Vi ser en økning i ventelisten på 11–12 prosent fra i fjor. Det er høyere leiepriser og færre utleieboliger på markedet i Oslo i år, og det spiller nok inn. Det er også flere studenter, sier administrerende direktør Andreas Eskelund i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO).

Svært presset privatmarked

For SiOs del er det nesten dobbelt så mange i kø som antall studentboliger. Tusenvis må dermed finne husly på det private markedet.

Utleiemegleren, som leier ut 17.000 boliger, opplever at etterspørselen er enorm.

– Det er ekstremt mange henvendelser på hver bolig, spesielt i pressområder som egner seg for studenter. August er vanligvis travelt, men det er mer hektisk enn vanlig nå, sier Siri Anne Bernum Halck, leder for salg og forretningsutvikling i Utleiemegleren.

På en bolig som passer studenter, kan de få 50 til 100 henvendelser på én dag, og like mange kan dukke opp på visning. Utleiemegleren har ofte visning dagen etter annonsen blir lagt ut for at det skal bli håndterlig for megleren.

– Studenter er ikke så selektive nå, for det har de ikke anledning til, sier Halck.

Leieprisen stiger mer enn inflasjonen

Snittprisen for å leie bolig i Norge har steget med 7,4 prosent sammenlignet med 2022, ifølge Husleie.no. Det betyr at leieprisene stiger mer enn inflasjonen. I Oslo har leieprisen på leiligheter steget med hele 12 prosent på ett år, ifølge Finn.no.

I tillegg har det blitt nesten 9000 færre utleieboliger i Norge siden toppen i 2019, ifølge eiendomsbransjen. Direktoratet for byggkvalitet, Husleietvistutvalget og Kommunal- og distriktsdepartementet har derfor tatt initiativ til Boligdugnaden, som skal få flere til å leie ut bolig.

Tross kraftig prisøkning opplever Utleiemegleren at flere forsøker å legge inn bud på utleieboliger.

– Men det er ikke noe vi driver med. Budrunde for utleiebolig er uetisk og kan føre til dårlige og korte leieforhold, sier Halck.

Normal venteliste i Trondheim og Tromsø

Antallet i studentboligkø er imidlertid ikke ensbetydende med antall studenter som ikke har noe sted å bo. Mange har allerede et sted å bo, men ønsker å flytte til studentsamskipnadenes tilbud.

Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit) melder at ventelisten er omtrent like lang som tidligere år, og 1100 står i kø.

– Vår erfaring er at det ordner seg for alle til slutt, sier Tina Landfastøien, leder for boligutleie i Sit.

I Tromsø venter 1350 på studentbolig, et tall som ikke skiller seg så mye fra tidligere år. Sarah Yttermo Reibo i Norges Arktiske Studentsamskipnad sier imidlertid at det private leiemarkedet er presset.

Hun anbefaler studenter å komme til Tromsø selv om de ikke har ordnet seg bolig. Samskipnaden har nemlig samarbeid med lokale aktører om midlertidig tak over hodet.

I Stavanger står 702 studenter på venteliste.

Lettere utover høsten

I Agder står 730 på venteliste, men Heming Berntsen i Studentskipnaden i Agder sier at det fortsatt er litt bevegelse i køen.

Eskelund i SiO oppfordrer studenter til å stå på i boligjakten.

– Søk studentbolig, søk i det vanlige leiemarkedet og spør familie, venner og andre du kjenner om de vet om noe. Vær også åpen for å bo litt lenger unna studiestedet enn du hadde tenkt, hvis reiseveien er grei. Dersom du finner en midlertidig løsning, blir det enklere utover høsten. Veldig mange vil nemlig ha bolig fra august, sier han.