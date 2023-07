Statsadvokater vil ha strengere straff for overgrepsmateriale

– Vi mener det er et klart behov for å øke strafferammen for befatning med overgrepsmateriale, sier statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes til Bergens Tidende.

Han har signert et felles svar fra statsadvokatene i Hordaland, Sogn og Fjordane, Rogaland, Møre og Romsdal om en revisjon av straffelovens bestemmelser om seksuelle overgrep.

I desember leverte straffelovrådet sin rapport, og saken ble sendt på høring.

Strafferammen i Norge er lav sammenlignet med mange andre land og bør heves fra tre års fengsel til minst seks år, mener Raanes og kollegene.