TV 2-journalist dropper PFU-klage mot Dagbladet

Schaathun klaget inn avisa for en artikkel avisa skrev om hans pengeinnsamling til ME-forskning. Han mente Dagbladet brøt en rekke punkter i den presseetiske Vær varsom-plakaten, og reagerte på at avisa ikke rettet opp i beskrivelser han mente at han kunne dokumentere var feil, skriver Journalisten.

I Dagbladets rettelogg går det fram at avisa 23. juni endret enkelte formuleringer i ingress og brødtekst i artikkelen. Schaatun mener PFU-klagen var avgjørende for at endringene ble gjort.

– Før PFU-klagen min ble levert, kontaktet jeg Dagbladets nyhetsredaktør (påtroppende ansvarlig redaktør Frode Hansen, red.anm.) i det stille for å be dem endre de mest alvorlige faktafeilene i artikkelen deres om meg, samt å gi meg imøtegåelse på anklagene. Det avviste han. Så meldte jeg saken til PFU, og da ønsket Dagbladet å gjøre disse endringene likevel, skriver Schaathun i en epost til Journalisten.

I en epost kommenterer Dagbladets ansvarlig redaktør Frode Hansen den minnelige ordningen.

– Vi blir alltid oppfordret av PFU-sekretariatet å ta kontakt med klager for å se om vi kan komme fram til minnelig ordning. Dette er helt normalt, og noe vi naturligvis også har gjort i denne saken, sier han og fortsetter:

– Dagbladet har, uavhengig av dette, vært transparente overfor leserne, gjennom Dagbladets rettelogg, at saken er justert for over en måned siden. TV 2-journalisten ønsket ikke å kommenterte saken da den ble publisert, og henviste til nyhetsledelsen i TV 2. Som vi er åpen om overfor leserne, har vi imidlertid i juni blant annet lagt inn hans kommentarer.