Innbruddstyver ødela flere gjenstander på Gamle Bergen museum

– Det er veldig trist og unødvendig. Det er uerstattelige gamle bygg, sier fungerende leder Kari Skarprud Pettersen ved Gamle Bergen museum til Bergens Tidende.

Byggene som har ødeleggelser, er Krohnstedet, pakterboligen til Krohnstedet, Glassmesterhuset, Stallen, Løen og Smien. I hvert fall to av disse byggene er fredet.

Tyvene skal ha stjålet flere mindre gjenstander, men det var ikke store verdier de fikk med seg. Blant annet skal de ha stjålet flere smykker, som hovedsakelig var kjøpt på Hennes amp; Mauritz for en svimlende sum på rundt 300 kroner. Et tomt kassaapparat og noen kostymer skal også ha forsvunnet.

Da driftsavdelingen hadde fått oversikt over skadene på museet, så de trolig tyvene litt lenger ned i veien. Det var to personer med flosshatt og trekkspill. De meldte så ifra til politiet.

– Parallelt med utrykningen fikk vi melding om at to personer var observert med disse rekvisittene, og vi kom i kontakt med disse to personene i Nyhavnsveien, sier operasjonsleder Stine Mjelde i Vest politidistrikt.

De to personene som er mistenkt for tyveriet og innbruddet, ble avhørt på stedet og senere dimittert, skriver Bergensavisen.