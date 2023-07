SV støtter kontrollsak om habilitet – vil også se på forrige regjering

– Det er aktuelt å se på rutinene til både denne og forrige regjering, og på retningslinjene statsrådene og departementenes embetsverk forholder seg til, opplyser SVs representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen Audun Lysbakken.

Han mener Stortinget må forsikre seg om at regjeringen har gode nok rutiner.

– Når vi får tre saker samtidig, må komiteen vurdere om dette også dreier seg om et systemproblem, sier Lysbakken.

Tre saker på kort tid

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget møtes torsdag klokka 14 for å diskutere habilitetssakene rundt kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Alle tre har de siste ukene innrømmet brudd på habilitetsregelverket.

Lysbakken slår fast at SV ikke vil bidra til flertall for noe vedtak mot kunnskapsministeren, som er den eneste av statsrådene som ikke har trukket seg etter at sakene ble kjent.

– Et habilitetsbrudd er alltid alvorlig. Likevel tilsier både sakens faktiske innhold slik det framstår etter at komiteen har fått svar på våre spørsmål, og statsrådens eget initiativ til opprydding, at det ikke er grunnlag for mistillit, sier Lysbakken.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Blir kontrollsak

I forkant av møtet har Høyre, Venstre og Frp varslet støtte til en kontrollsak om habilitet mot regjeringen.

Dette er i seg selv nok til at det blir sak, siden mindretallet bestemmer i komiteen.

– Vi mener det er grunn til å åpne kontrollsak mot statsrådene Tonje Brenna, Anette Trettebergstuen og Ola Borten Moe. Og vi ønsker å behandle dette som én samlet sak fordi alle tilfellene handler om regjeringen Støres håndtering av habilitetsreglene, sa kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H) til NRK tirsdag.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har foreløpig ikke flagget sitt standpunkt til en eventuell kontrollsak.

Rødt vil gjennomgå praksisen over tid

Rødt ønsker i likhet med SV en bredere undersøkelse, som også tar for seg tidligere regjeringer.

– Maktpersoners forbindelser og habilitetskonflikter er grunnleggende spørsmål som krever en helhetlig og prinsipiell tilnærming. Derfor mener vi at komiteen skal gjennomgå praksisen i regjeringsapparatet over tid, under skiftende regjeringer, sier Rødt-representant Seher Aydar til NTB.

Brenna (Ap) innrømmet 20. juni å ha brutt regjeringens habilitetsregler ved å utnevne en venn til et styreverv. Senere samme uke kom det fram at Anette Trettebergstuen også hadde utnevnt venner til viktige verv. Hun valgte å gå av.

Forrige uke gikk også Borten Moe av etter at det ble kjent at han har brutt habilitetsreglene i forbindelse med aksjekjøp.