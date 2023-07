Firma anmeldt etter boring i fredet kirke

Skadene omtales av Riksantikvaren som «uopprettelige» og skjedde i forbindelse med at kirken skulle males, skriver Sandefjords Blad.

Riksantikvaren opplyste tidligere at de hadde anmeldt saken, men har siden gått tilbake på det.

– I går i informerte Riksantikvaren ved misforståelse at vi hadde anmeldt forholdet ved Kodal kirke til politiet. Det er korrekt at vi vurderte anmeldelse som et brudd på kulturminneloven, men vi vurderte videre saken som et grensetilfelle, og at skadens omfang er så beskjedent at vi valgte å ikke anmelde forholdet likevel, sier Sigrid Murud ved kulturminneavdelingen hos Riksantikvaren.

Kirken er fra middelalderen. Murverket hullene ble boret i, er omtrent 900 år gammelt og fredet.

Inngrepet ble utført 25. mai av bedriften Xervon Norway AS. Avdelingsleder i Vestfold og Telemark, Terje Gallis, beklager hendelsen, og forteller at bedriften vil rydde opp etter seg.

– Vi har mottatt et varsel og vil forholde oss til de pålegg som eventuelt kommer, forteller Gallis til avisa.

Sandefjord kirkelige fellesråd har valgt å anmelde saken.

– Det er forferdelig trist, vi er veldig lei oss for at det har skjedd, sier HR og eiendomssjef Kjell Atle Kjønnø i Sandefjord kirkelige fellesråd. Han bekrefter overfor NTB at de har anmeldt saken.