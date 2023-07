Klokken 10.45 lokal tid nådde Harila og partneren Lama (Tenjin Sherpa) toppen av K2, som er på 8611 meter, ifølge en pressemelding.

Turen opp K2 startet 25. juli. Den første toppen i rekordforsøket ble besteget 26. april.

Rekorden er på 92 dager, opplyser Harilas team.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier det er utrolig imponerende.

– Jeg har gjennom sommeren fulgt Kristin Harilas ferd mot verdensrekord med stor begeistring. Med en mesterlig kombinasjon av disiplin, ferdigheter og bunnsolid planlegging har hun besteget verdens 14 høyeste fjelltopper på under seks måneder og seks dager, sier Støre til NRK.

Stolt og rørt

Den første toppen i rekordforsøket besteg de 26. april, da de nådde toppen av 8027 meter høye Shishapangma.

Etter at rekordforsøket startet, har det vist seg at Harila allerede hadde rekorden på ett år og fem dager fra før. Nimsdai Purjas klarte det på seks måneder og seks dager, men Guinness rekordbok har underkjent hans rekord.

Harila kommer fra Vadsø i Finnmark.

– Jeg er både stolt og rørt. Men jeg er også bekymret for henne og kommer til å være glad når hun er nede igjen og kommer hjem. Jeg tror ikke at vi utenfor klatremiljøet klarer å forstå fullt ut hva hun faktisk har oppnådd. Jeg kunne ikke vært mer stolt, sier faren John Petter Harila i en pressemelding.

Uvurderlig ekspertise

Både Harila og Lama takker støttespillere verden rundt. Harila skryter stort av sherpaen Lama.

– Hans uvurderlige ekspertise og dype forbindelse til fjellene har vært helt nødvendig for at de har klart å navigere farlig terreng og tøffe værforhold, heter det i pressemeldingen.

Hun startet opprinnelig rekordforsøket sitt i april i fjor. Målet var at hun innen september skulle komme til topps på alle fjellene i verden som rager mer enn 8000 meter over havet. Hun hadde fortsatt to topper igjen da hun måtte avbryte prosjektet fordi Kina ikke slapp inn utenlandske klatrere under pandemien.