Landbruksministeren besøker Vadsø

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) besøker i dag Vadsø for å bli orientert om arbeidet med å rydde opp etter at et stort antall fugler har dødd av fugleinfluensa den siste tiden.

Erna Solberg besøker Nordland

Høyre-leder Erna Solberg er på tur i Nord-Norge. Hun skal blant annet delta på et frokostmøte i Kulturbadet i Sandnessjøen. Temaet for frokostmøtet er arbeidsplasser i distriktene og vekstvilkårene for havbruksnæringen. Klokka 14.30 besøker Solberg Fredlundskogen sykehjem i Mosjøen. Der skal hun blant annet treffe beboere og ansatte. Dagen avsluttes på Aspmyra stadion, der Bodø/Glimt tar imot Bohemians Praha i conferenceligaen.

Russisk-afrikansk toppmøte

Et flertall av afrikanske ledere samles til et toppmøte med Russlands president Vladimir Putin i St. Petersburg. Toppmøtet varer til i morgen. Blant nøkkeltemaene er leveranser av korn og Wagner-gruppens framtid.

Bodø/Glimt og Rosenborg i conferenceligaen

Bodø/Glimt og Rosenborg spiller sesongens første kamper i Europa når de spiller kvalifisering til conferenceligaen. Førstnevnte skal ut mot tsjekkiske Bohemians Praha. Kampen spilles på Aspmyra stadion, og avspark er klokka 18. Rosenborg skal på sin side reise til Nord-Irland, der de møter Crusaders FC. Kampstart er klokka 21.