Trolig statskupp i Niger – fordømmes

Nigers president Mohamed Bazoum er avsatt, opplyste militæroffiserer på riksdekkende TV i natt norsk tid. Land som USA og Frankrike reagerer kraftig.

– Vi – militæret og sikkerhetsyrkene – har besluttet å sette en stopper for regimet til president Bazoum, sa oberst Amadou Abdramane, som var flankert av ni andre militæroffiserer da han leste opp en kunngjøring.

Kim tok med russere på våpenutstilling

Nord-Koreas leder Kim Jong-un har hatt møte med Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu. De to var blant annet også på en våpenutstilling sammen.

Med seg til møtet hadde den russiske ministerens et brev fra president Vladimir Putin, melder det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Kim skal deretter ha takket Putin for å ha sendt militærdelegasjonen ledet av Sjojgu. Ifølge forsvarsministeren har møtet styrket det «strategiske og tradisjonsrike » forholdet mellom Nord-Korea og Russland, og begge land lover å styrke båndene.

Palestinske myndigheter: 14-åring drept

En gutt på 14 år skutt og drept av israelske soldater i byen Qalqiliya på den okkuperte Vestbredden, ifølge det palestinske helsedepartementet. Gutten ble skutt under sammenstøt som brøt ut under en razzia fra den israelske hæren i natt norsk tid, ifølge departementet.

Israels hær har ikke kommentert saken utover å opplyse at de undersøker meldingen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ifølge lokale innbyggere kastet en gruppe palestinske ungdommer stein mot soldatene.

Mann omkom i brann i Lørenskog

En mann i 60-årene er bekreftet omkommet etter at det brant i en leilighet i en boligblokk i Lørenskog i natt.

– Sort røyk ut av flere vinduer i tredje etasje, meldte politiet kort tid etter at nødetatene ved 0.30-tiden hadde rykket ut til brannen. Like etter klokken 2 bekreftet politiet en person omkom i brannen.

43 personer evakuert etter brann på Karmøy

43 personer ble i natt evakuert da det brant i et leilighetskompleks på Karmøy. En mann er mistenkt, opplyser politiet. Nødetatene rykket ut klokken 1.39.

Ifølge politiet ble de evakuerte undersøkt av ambulansepersonell og fremstår å være i god behold. Brannårsaken er ikke kjent.

Forbrukerrådet ønsker inkassoregister

Inkassoselskapene og Forbrukerrådet ønsker et register som gir folk oversikt over egne inkassosaker. I fjor fikk inkassoselskapene inn 10 millioner nye saker, skriver Klassekampen.

Forbrukerrådet mener et slikt register vil være viktig for å komme seg ut av gjeld. Næringen selv er i gang med å lage et eget register, sier Finans Norge, som organiserer de største inkassobyråene. Nordmenn har til sammen 116,5 milliarder kroner i inkassogjeld.

Manchester United senket av Real Madrid

Et brassespark fra Joselu og en lobb fra Jude Bellingham sørget for at Real Madrid gikk seirende 2–0 ut av treningskampen mot Manchester United i natt norsk tid. Kampen ble spilt på NRG Stadium i Texas.

Også flere Premier League-lag har vært i aksjon. Chelsea og Newcastle spilte 1-1, Aston Villa vant 2–0 mot Fulham og mens Crystal Palace tapte 1–2 mot Millonarios fra Colombia.