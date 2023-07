Forbrukerrådet ønsker inkassoregister

I 2019 fikk vi et gjeldsregister som skal hindre at folk får mer lån enn de kan håndtere, ved at bankene får informasjon om de usikrede lånene vi har når vi søker om mer lån.

Et lignende register finnes ikke for inkassosaker, men det ønsker både Forbrukerrådet og selskapene selv å gjøre noe med, skriver Klassekampen.

Forbrukerrådet mener et slikt register vil være viktig for å komme seg ut av gjeld.

– Det er også viktig for de som skal hjelpe, da økonomiske rådgivere bruker mye tid på å kartlegge gjelden. Det har blitt bedre med gjeldsregisteret, men der er det én post som ikke dukker opp, og det er inkassogjelden, sier fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

Næringen selv er i gang med å lage et eget register, sier Finans Norge, som organiserer de største inkassobyråene.

– Vi ønsker å legge til rette for de som skylder penger. Har du mange krav, kan det være vanskelig å få oversikt, sier Eddy Kjær, direktør for inkasso i Finans Norge.

Nordmenn har til sammen 116,5 milliarder kroner i inkassogjeld.