Død isbjørn på Svalbard skal testes for fugleinfluensa

Testingen skal gjennomføres av Norsk Polarinstitutt i samarbeid med Sysselmesteren i Svalbard, skriver Svalbardposten.

Det skjer i forbindelse med at en ikke har landet på en konklusjon på hva bjørnen har dødd av.

– Det var ingen synlige ytre skader som kunne si noe om hvorfor den har dødd, opplyser sysselmesterførstebetjent Ragnar Schjølset i en epost til avisa.

Videre opplyser kulturminneforvalter Bodil Paulsen ved Sysselmesteren at noe av årsaken til at de tester isbjørnen for fugleinfluensa er at det er funnet to døde rever i nærheten av isbjørnen.

– Det er også fordi det er funnet fugleinfluensa rundt omkring på Svalbard nå, så vi er interesserte i å vite om også den døde isbjørnen har hatt viruset, sier hun til avisa.