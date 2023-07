UD fraråder ikke reiser til Sør-Italia tross kraftige skogbranner

Selv om skogbranner potensielt kan være svært farlige må nordmenn selv vurdere risikoen og planlegge for situasjoner som kan oppstå. UD oppfordrer reisende til å følge lokale myndigheters råd og anvisninger, samt å være forberedt på at evakuering kan bli nødvendig på kort varsel.

– Til de som befinner seg i Palermo og kan observere en stor svart røyksky: Myndighetene i Palermo har kommet med en anbefaling om å ikke oppholde seg ute mer enn det som er strengt nødvendig, skriver UD på sine nettsider.

Dersom du planlegger reise til Sicilia nå, anbefaler UD å ta kontakt med din turoperatør og søk informasjon om området du skal reise til. Det er ikke utstedt andre reiseråd fra UD ut over dette.

UD utsteder bare slike råd dersom det er snakk om krig, krigslignende tilstander eller andre former for uroligheter som utgjør større trusler, som for eksempel større smitteutbrudd.

– Vi får mange henvendelser om brannene rundt Middelhavet. Det som overrasker oss nå, er at de fleste telefonene kommer fra nordmenn som befinner seg i Norge. De lurer på om det er trygt å reise dit og om de skal dra eller ikke. Vi råder dem til å følge med på UD og nyhetene, samt å holde seg oppdatert på lokal informasjon, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If til NTB.