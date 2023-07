Meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt opplyser at det blir bygevær i store deler av landet torsdag og fredag.

– De mest utsatte områdene er nord på Østlandet og Trøndelag. I tillegg kan det komme kraftige byger i Nordland, sier hun til NTB.

Folk på Sørlandet kan imidlertid glede seg til en fin fredag, opplyser Moxnes.

Skiftende helgevær

For helga er det varslet både vind og regn i store deler av landet, og det blir ikke fint sommervær noen steder. Det blir også en del lavtrykk.

– Ingen steder utpeker seg veldig med strandvær. Langvarige perioder med sol og penvær blir det ikke noen steder i landet, sier Moxnes.

Hun forteller at det stort sett blir variert vær i hele landet, men at Midt-Norge ser ut til å få det beste været over helgen. I nord er det ventet nedbør, og det kan også komme litt nedbør andre steder i landet.

– Hold deg oppdatert

Temperaturene vil stort sett holde seg rundt 15–20 grader over hele landet, mens det i deler av Midt-Norge og Sør- og Østlandet kan bikke 20 grader.

Moxnes advarer om at det skiftende været kan gjøre det vanskelig å planlegge uteaktiviteter og anbefaler derfor å sjekke været dag for dag.