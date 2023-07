Vindhastigheten var onsdag oppe i 48 meter per sekund, samtidig som det regnet så kraftig at flere elver flommet over.

Innbyggere langs kysten er på forhånd evakuert, og så langt er det ikke meldt om omkomne.

Over 4000 passasjerer har strandet i ulike deler av landet ettersom all ferjetrafikk er innstilt.

Tyfonen er det femte uværet som har rammet Filippinene i år. Vanligvis blir landet rammet av cirka 20 tyfoner i året.